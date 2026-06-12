全日空の新運賃で問い合わせが殺到、返信に最大2カ月程度かかる場合もあるということです。全日空は5月19日に国内線に新しい運賃体系を導入し、搭乗システムを刷新しましたが、これ以降、「アプリの動作が遅い」「システムが分かりにくい」など電話やメールによる問い合わせが相次いでいるということです。このため、問い合わせ窓口の電話がつながりにくく、メールは返信が遅れていて、返信まで最大2カ月程度かかる場合があるとい