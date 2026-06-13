日本の初代内閣総理大臣・伊藤博文を暗殺した人物で知られる安重根（アン・ジュングン）を題材とした小説が、韓国で出版された。【写真】安重根を“知らなくて”大炎上→謝罪した韓国女性アイドル韓国で平和マラソンランナーで知られるカン・ミョング作家が、国内において“剥製”にされた英雄の枠を打ち破る、実話に基づいた新たな安重根の小説『民族魂―安重根と伊藤博文の運命的対決』を出版した。単なる抗日武装闘争の歴史にと