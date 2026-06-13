モデル・タレントの鈴木奈々(37)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。4年前から5kg増量した姿を写真で公開した。 【写真】4年前→今の比較写真全体的にふっくら&女性らしい印象に 鈴木は10日に「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！」と題して、シンプルな下着姿での比較写真を投稿。「左が47キロの時で、右が52キロです4年で5キロ増えた！」と、5kg増量したことを報告した。「最近ふっくらした