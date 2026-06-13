私語禁止や携帯/スマホの操作禁止など、ルールの厳しいラーメン店が話題になることがある。様々な意見があるにせよ、「ラーメンを集中して食べて欲しい」という店主の思いは推察できるだろう。そんな中、福岡県にあるラーメン店では、「代表待ち禁止」「18歳未満入店禁止」など、食べている最中以外にもルールが設けられている。さらに、SNS上ではこうしたルールへ反対する声に対して強い語気を交えて戦う様子も見られる。なぜ、こ