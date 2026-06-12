まるで日常に実在するかのようなリアルで、自然体な演技が魅力の俳優・森七菜さん。「天真爛漫」や「素朴」が持ち味の役どころで、これまで多くの有名作品に出演してきました。そんな森さんは、今年でデビュー10周年。記念すべき節目に主演を務める作品は、気鋭のクリエイター・長久允監督が贈る、新宿歌舞伎町を舞台にした映画『炎上』です。カルト宗教の信者の子として育てられるも、家を飛び出して歌舞伎町にある身寄りの