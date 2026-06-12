お笑いタレントのイ・セヨンが、過去に受けた胸のフィラー施術で深刻な副作用を経験したと明かした。その後、胸の整形手術を受けることになった経緯も語っている。【写真】AからDに、イ・セヨンが大満足6月11日、イ・セヨンのYouTubeチャンネル「ヨンピョンTV」には、胸の整形手術について語るイ・セヨンの動画が公開された。動画でイ・セヨンは、手術を決心した理由について「過去に胸のフィラー施術を受けたが、時間が経つにつれ