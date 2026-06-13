タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもたちの近況について明かす動画で、第5子次女・夢空ちゃん（0）がついに「言葉を発しました！」と報告した。【写真】「甘えんぼポーズ」杉浦太陽が公開した次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太陽」