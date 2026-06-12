未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、彼氏や結婚、子どもについて赤裸々に告白した。【映像】今森まや、ベッドでの無防備な姿「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなど、俳優として活躍してきた今森。しかし、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。その後、新たに開設したInstagramアカウントで、ベッドでの無防備な姿や