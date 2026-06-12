都市での核爆発を思わせる映像がイランの国営メディアで流れる出来事があった/From IRIB（CNN）イラン国営放送（IRIB）は12日未明、ニュース番組の中で、核爆発を模したように見える映像を流した。爆発はとある都市で起きている。IRIBはその後、映像が流れたのは内部のミスだったと釈明した。3Dグラフィックで作られた当該の映像は、特定されていない都市の上空に閃光（せんこう）が走った後、キノコ雲が立ち上る内容。この映像は