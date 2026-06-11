2026年6月9日、中国のポータルサイト・捜狐に「なぜ今の秋葉原はつまらないのか？」と題した記事が掲載された。記事は、「古参のオタクに初めて秋葉原を訪れた時の気持ちを尋ねたら、それはまるで聖地巡礼をするような高揚感だったと多くの人の答えは驚くほど一致するだろう。最近、日本のネットユーザーが『10年前に東京へ来たばかりの頃は、秋葉原へ行くたびに胸が躍った。今も東京に住んでいるのに、もう何年も行っていない』と