今回は、見下していた新入社員が、憧れの美女と交際していたエピソードを紹介します。嫉妬と怒りで頭が爆発しそう…「俺は生まれてから今まで、一度も彼女ができたことがありません。確かに俺はイケメンではありませんが、優しいし面白いし気も利く方だと思うのですが……。そんなある日、新卒でYという男が入社してきました。Yはイケメンでもないし、ぽっちゃりした体型で、正直モテないだろうと思っていたんです。しかし入社から