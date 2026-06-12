鈴木憲和農相は12日の閣議後会見で、愛媛県が開発した高級かんきつ「紅プリンセス」の類似の苗木が中国に流出している可能性があると明らかにした。種苗を扱うインターネットサイトで類似の名前の苗木が販売されていることを確認した。