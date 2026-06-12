Aladdin X3 Laser 4K Aladdin Xは、照明一体型3in1プロジェクターで初となる、4K/3色レーザー搭載モデル「Aladdin X3 Laser 4K」の予約販売を12日に開始した。価格は249,800円で、発売予定日は6月23日。発売記念価格として179,800円(送料込)で販売する。 さらに、7月31日まで買い替え応援プロジェクトも実施。対象となる Aladdin X照明一体型3in1プロジェクターのユーザーに向けて、「