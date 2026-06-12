元AKB48で起業家の島田晴香さん（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露し反響を呼んでいる。島田さんは「お久しぶり生きてます強風で髪の毛ボサボサだけど」とつづり、オフショルダーのトップスで華奢な肩を露出した近影を公開。これにファンからは「こんなに綺麗なママで娘ちゃんも嬉しいだろうなぁ」「めちゃくちゃ痩せた気がする」「どんどん綺麗なお姉さんになっているね〜誰も子持ちのママだな