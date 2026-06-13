韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーとして活躍する、SAKURAこと宮脇咲良（28）。6月10日までに更新した自身のインスタグラムで“超ミニ”ホットパンツ姿を披露し、ファンから驚きの声が巻き起こった。宮脇がキャプションに添えたのは、「ICONIC BY MISTAKE」というコメントのみ。LE SSERAFIMといえば、ILLIT、KATSEYEとの3グループコラボによるデジタルシングル『ICONIC BY MISTAKE』を12日にリリースしている。3組と