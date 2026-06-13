衆参両院は6月10日、皇族数確保策に関する「立法府の総意」をとりまとめた。「総意」では、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、（2）旧宮家の男系男子を養子縁組で皇族とする案を「いずれも了」とし、法制化を要請。政府は月内に皇室典範改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指す。皇室典範改正への道筋がついたかたちだが、「総意」に対する与野党の受け止め方には温度差があるようだ。自民党・麻生太郎副