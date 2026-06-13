直近3登板は5イニング以上と安定していたが…【MLB】ロイヤルズ ー アストロズ（日本時間13日・カンザスシティ）アストロズの今井達也投手が12日（日本時間13日）、敵地で行われたロイヤルズ戦に先発登板。しかし、初回に9点の援護をもらいながら3失点。1回持たずに降板した。まさかのマウンドとなった。味方打線が初回の攻撃で爆発。ヨルダン・アルバレス外野手の満塁弾などで9得点の大量援護をプレゼントした。しかし長い攻