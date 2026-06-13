YouTuberグループ「へきトラ劇場」元メンバーで、現在は美容系TikTokerとして活動するへきほーさん（34）が、2026年6月11日にXを更新。27歳の頃の写真と近影を公開し、SNSで激変ぶりに驚きが広がっている。「タバコはやめて5年 お酒も今は月1くらい」「へきトラ劇場」は、へきほーさんやYouTuberの相馬トランジスタさん（36）などが結成したグループで、ゲテモノを食べる企画や、「72時間○○生活」などの過激な内容で人気を博した