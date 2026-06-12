夏気分を盛り上げるスターバックスのペットボトルシリーズの新作をセブン-イレブンで発見！6月16日より発売される「スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI」は、“フルーツ×ティー×ミルク”という新しい組み合わせが楽しめるドリンクシリーズ。とろりとしたフルーツの香り、爽やかなティー、まろやかなミルクが重なり合う贅沢な味わいが魅力です。仕事や家事の合間