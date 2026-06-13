宅配業者から荷物の不在連絡が留守番電話に入っていた【漫画】「キッチンに置いときます」ってウチに入ったの!?宅配業者は今どこに？「後ろ、後ろ!」とは、バラエティ番組「8時だョ!全員集合」のコントで繰り広げられた一幕である。背後に幽霊がいるのに気づかない(フリをする)演者に対し、観客からツッコミが入るお約束の展開だ。今回紹介する森本大百科(@mdaihyakka)さんの漫画「留守番電話」も、まさに「後ろ、後ろ!」と叫ばず