6月11日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回から引き続き、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。既婚者である尾形貴弘（パンサー）は、セクシービデオの必要性を熱弁。ヒートアップするあまり、意見が異なる後輩に対してまさかの暴挙に…。【映像】パンサー尾形、好きなセクシービデオを明かす「あれは名作ですよ！」男性メンバーでの「びちゃびちゃ