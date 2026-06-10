6月1日、昨年8月に放送された池松壮亮（35）が主演を務めるNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパートが映画化され、7月31日に公開されることが分かった。政治家でもある作家・猪瀬直樹氏（79）の著書『昭和16年夏の敗戦』（1983年刊）を原案とし、終戦80年の関連作品として制作された『シミュレーション』。ドキュメンタリーとドラマパートで構成されており、首相直轄の研究機関・総力戦研究所を舞台