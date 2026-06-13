和歌山市内の路上で自転車を運転中に高齢の女性をひき逃げし死亡させた疑いで、40代の男が逮捕されました。 【写真を見る】自転車でひき逃げか…89歳女性が死亡自宅前で花の水やりをしていた際にひかれたとみられる和歌山市 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、和歌山市に住む40代の会社員の男です。 警察によりますと、男は11日の正午前、和歌山市宇須の市道で、竪艶子さん（89）を自転車ではね、そのまま立ち去っ