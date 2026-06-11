秋篠宮さまは皇位継承順位第1位でありながら、「皇太子」ではなく「皇嗣」という立場にあります。しかし、この皇嗣という地位は歴史的にも前例が少なく、その役割や位置付けは決して分かりやすいものではありません。なぜ秋篠宮さまは「特殊な立場」に置かれているのでしょうか。本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳・著／プレジデント社）より一部を抜粋・編集し、秋篠宮さまの立場と皇室制度の特徴について解説し