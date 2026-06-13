6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子マツコ・デラックスの“ある衰え”を勝手に断言し、スタジオのマツコと有吉弘行を爆笑させる一幕があった。【映像】大久保佳代子「力がなくなってる」“大物MC”に容赦ない毒舌！まさかの“改名提案”もこの日は、手間暇をかけすぎた絶品グルメの謎を大久保が解き明かすVTR企画を放送。東京・新宿の割烹料理店を訪れた大久保は、完成までにトータル3時間以上かか