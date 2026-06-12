中国主導で2023年10月に開業したジャカルタ―バンドンを結ぶインドネシア高速鉄道（Whoosh）と、2007年から日本の新幹線技術を中核に運行を続ける台湾高速鉄道（THSR、通称・台湾新幹線）は、対照的な軌跡をたどっている。その決定的な違いは日中の根本的な思想の違いにあるという――。（イトモス研究所所長小倉健一）インドネシア高速鉄道と台湾高速鉄道で「明暗」「高速鉄道建設で、インドネシア政府の予算は一切使いません。