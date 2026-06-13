北海道岩見沢市の旧牧場敷地内で2026年6月13日、トラクターが横転する作業事故がありました。事故があったのは、岩見沢市北村大願の旧牧場敷地内です。13日午前6時すぎ、関係者から「トラクターに挟まれている」と消防に通報がありました。この事故で50代男性が腰の痛みを訴えて病院に搬送されました。消防によりますと、搬送時、意識はあったということです。警察によりますと、男性はトラクターに乗って敷地内