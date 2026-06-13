国土交通省は駅や商業施設などで女性用トイレに長い行列ができる問題を改善するため、初めてガイドラインを公表しました。【映像】女性用トイレ行列問題で国交省が初指針国土交通省の調査によりますと、駅など公共施設での、男女のトイレについて、敷地の広さが男女同じ場合、女性用便器は、個室を確保するため、男性用よりも設置できる数が少なくなります。さらに女性は、洋服の着脱などで男性に比べて利用時間がかかるため