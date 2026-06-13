警察と消防によりますと、13日7時20分ごろ、北九州市若松区今光で「車と歩行者の事故」と119番通報がありました。現場は国道199号の交差点で、右折しようとした大型トラックが、近くを歩いていた高齢女性を巻き込んだということです。警察が駆けつけた際、女性は大型トラックのタイヤの下敷きになっていて、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約30分後に死亡が確認されました。大型トラックを運転していた男性にケガはあり