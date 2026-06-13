出かけると疲れるで、身体はどんなサインを発している？メディカルドック監修医が主な原因や考えられる病気・何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『休みの日に「出かけると疲れる」のはHSPの可能性？他の原因や対処法を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋