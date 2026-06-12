同期入社でも、出世の階段は残酷なほど差がつく――。会社員なら誰しも身につまされるこの現実を、改めて突きつけるニュースが飛び込んできた。6月11日、TBSの小川知子アナと伊藤隆太アナが、7月1日付でアナウンスセンターから編成考査局へ異動することが報じられた。小川アナは同局局長に、伊藤アナは審査部のリードマネージャーに就任するという。1995年入社の小川アナは “ミス慶應” 出身で、『JNNニュースの森』や『ひ
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