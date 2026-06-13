イランのブーシェフル原子力発電所の原子炉を格納する建物＝2010年8月/Vahid Salemi/AP（CNN）米軍制服組のトップが先月下旬、フロリダ州にある米中央軍司令部を秘密裏に急きょ訪問し、イランに地上部隊を派遣して高濃縮ウランを押収する計画について、対面で説明を受けていたことが分かった。事情に詳しい情報筋2人がCNNに明らかにした。高濃縮ウランは核兵器製造に必要な重要原料。情報筋によると、この時のブリーフィングは極め