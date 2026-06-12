元卓球選手の福原愛氏が、13日に放送されるカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28〜 ※関西ローカル／フジテレビは14日26:55〜)に出演する。福原氏が日本の地上波番組に出演するのは約3年ぶり。福原愛氏登場するやいなや、福原氏は「いろいろとお騒がせしてすみません…」とあいさつ。これに岡村隆史は「俺らは何にも騒いでない! 全然大丈夫!」と受け止めながらも、「関西の番組っていろいろ聞かなあかんねん