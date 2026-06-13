漫画家のやくみつる氏（67）が13日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。楽天の三木肇監督（49）が休養したことについて持論を展開した。楽天は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行として10日の巨人戦から指揮を執ると発表した。やく氏は「新聞の記事を見ると、楽天の監督って（休養が）しょっちゅうなんですね。チームの歴史がそんなに長いわけ