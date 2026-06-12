音楽ストリーミングサービスのDeezerが、YouTube Music・Spotify・Apple Musicなどの他サービスで作成したプレイリストをスキャンして、プレイリストに含まれているAI生成音楽を検出できる無料サービスをリリースしました。Deezerの無料AI 音楽検出機能｜AI 曲チェッカーhttps://www.deezer.com/explore/ja/ai-music-detector/Deezer Launches Free AI Music Detector for Playlistshttps://newsroom-deezer.com/2026/06/check-ai-