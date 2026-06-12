子供たちを連れて行ったスケートリンクで発生した、思わぬ事故。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…そこで手を差し伸べてくれたのは......。長野県在住の40代女性（投稿時）・Sさんの実体験。＜Sさんからのおたより＞20年ちかく前の12月の祝日、私は子供2人といとこ2人を連れてスケートリンクにいきました。割と空いていたものの、一組のカップルが楽しげに滑っては大きな声を上げてはしゃいでいて、