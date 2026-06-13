交流戦開幕直前の5月25日、阿部慎之助監督（47）が娘への暴行容疑で逮捕され、シーズン中に辞任する前代未聞の事態に陥った巨人。【画像】侍ジャパン時代の橋上秀樹オフェンスチーフコーチだった橋上秀樹（60）を監督代行に立て、混乱状態のまま交流戦に突入したが、7勝3敗2分け（6月8日現在）とセのチームではトップの勝利を挙げ、唯一貯金を稼いでいる。現役時はヤクルト→日ハム→阪神の橋上監督代行ベテラン起用法が冴え渡