韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が6月12日、いわゆる「平壌無人機投入作戦指示」をめぐって一審で懲役30年を言い渡された。尹前大統領の弁護団は判決直後、「特検の捜査と起訴、そして裁判こそが利敵行為だ」と猛反発した。【注目】「死刑が正義だ！」尹前大統領への無期懲役判決に韓国国内で遺憾の声ソウル中央地裁・刑事合議36部（イ・ジョンヨプ部長判事）は同日午前、尹前大統領の一般利敵・職権乱用権利行使妨害の