◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国―パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国での開幕戦が行われ、ＦＩＦＡランク１７位の米国が同４１位のパラグアイと対戦した。開始７分、米国がオウンゴールで先制点をマークした。１０番ＭＦプリシック（ＡＣミラン）のドリブル突破をきっかけにＭＦマッケニー（ユベントス）のパスが相手に当たり、そのままゴールに吸い込まれた。