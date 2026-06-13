◇ナ・リーグブルワーズ−フィリーズ（2026年6月12日ミルウォーキー）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。先発投手としての史上最速となる球速を記録した。初回、先頭で両リーグ最多24本塁打を放っているシュワバーを迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めに104・5マイル（約168・1キロ）の直球を投じた。シュワバーがボ