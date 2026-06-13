北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイ戦が行われた。この試合で会場内の売店価格が明らかになり、ビール1杯の価格が高騰していることが判明。海外メディアは現地を訪れたファンに「22ドル（約3500円）支払わされる」という衝撃を伝えている。英紙「ザ・サン」は「売店価格が公開され、パラグアイとのW杯開幕戦