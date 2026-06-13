愛知県大口町で11日、会社の同僚を包丁で切りつけケガをさせたとして、ベトナム国籍の男が逮捕・送検されました。逮捕・送検されたのはベトナム国籍の会社員・グェン・ソアイ・フン容疑者(29)で、11日午後8時ごろ勤務する会社の敷地内で同僚のベトナム国籍の女性(26)の肩などを切り付け、ケガをさせた疑いです。通報を受けた警察が現場に駆け付け、グェン容疑者を傷害の疑いで現行犯逮捕しましたが、女性は胸や腕など数か所