事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が11日夜、自身のXを更新。2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原付による死亡事故は、電動自転車・キックボードのシェアサービス「LUUP」利用者が事故に遭ったことが分かった件をめぐり、私見をつづった。LUUPの公式サイトでは9日「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がござい