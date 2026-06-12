〈「あの世で仲良く」なぜ40歳恋人を“草刈り機でバラバラ”に…？ 10歳年上の男を「殺人犯」に変えた【不倫トラブル】（平成10年の事件）〉から続く激高した内縁の夫に命を奪われ、草刈り機でバラバラにされた40歳のスナックママ。犯行から9年後、夫の自供によって事件解明の幕が上がる。しかし、法廷で長男が口にしたのは犯人への怒りではなく、「彼を責められない」という驚愕の懇願だった。【写真】この記事の写真を見る（2