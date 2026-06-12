イーロン・マスク率いる宇宙開発企業「スペースX」が6月12日に米ナスダック市場へ上場する。企業価値は1兆7500億ドル（約280兆円）とされ、「史上最大のIPO」として注目を集めている。だが、スペースXはもはや単なる宇宙企業ではない。同社の衛星通信網「スターリンク」は、ウクライナ戦争や対イラン軍事作戦でドローンの誘導・操縦を支えるなど、米国の軍事インフラとして重要な役割を担っている。低軌道に1万基超の衛星を展開す