6月11日、女優の新垣結衣が38歳の誕生日を迎えた。多くのファンから祝福されたが、新垣のSNSでの“異変”を指摘する声があがっている。新垣は2021年、ミュージシャンの星野源と結婚。所属事務所と契約を終了して、フリーで活動している。38歳の誕生日を迎え、SNSで注目を集めた。「当日は、新垣さんがCMに出演する雪肌精（せっきせい）と明治の公式Xが、お祝いのポストを投稿しました。Xでは一時『新垣結衣』がトレンド入りし