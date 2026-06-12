パペットとクリーチャーなんてなんぼでも見たいですからね。『ザ・ヴォイド 変異世界』『サイコ・ゴアマン』のスティーヴン・コスタンスキ監督最新作、レトロで過激でファニーな『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が７月３日（金）より同時公開。愉快な予告編と場面写真が解禁された。『フランキー・フリーコ』はパペットのクリーチャーが大暴れするコメディ。平凡で退屈な人生を送る主人公が、破壊的なパーティー野郎の