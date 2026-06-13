〈「ずっと胃の調子が悪くて、病院に行ったら…」ジャイアント白田が振り返る、フードバトル全盛期のシビアな裏側《引退から19年》〉から続くその男が表舞台に現れたのは、2001年の春だった。【デ、デカすぎる…】串カツしろたやの名物メニュー「ジャイアント串」を写真で見るテレビ東京系列で放送された『TVチャンピオン 全国大食い選手権 〜恐るべし! 九州縦断ニューフェイス決戦〜』で、初めてフードバトルに参戦。すると快