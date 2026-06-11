いよいよ日本時間の12日未明に開幕するサッカーの「FIFAワールドカップ2026」。日本代表を応援するため、さまざまなグッズが発売されています。そんな中、これまであまり注目されていなかったグッズが記録的な売り上げとなっています。休養日の10日を経て、リラックスした状態で練習を再開した森保ジャパン。5度目のワールドカップに臨む長友佑都（ながとも・ゆうと）選手（39）は、日の丸が入った鉢巻き風のヘアバンドを着けて練