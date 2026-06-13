6月上旬、東京・白金台のおしゃれな店が立ち並ぶ通りの一角で、陽が落ちた後のカフェの前、何かを見上げる女性を発見。ウェーブのかかった前髪、そして髪を後ろにひとつ結びした彼女は、女優・のんだった――。「のんさんは、目を閉じてすっと深呼吸するように上を見上げたり、アンニュイな表情で看板の前に立ったりしていました。カメラが何台もいたので、撮影中だったようです。それだけでなく、腰にはオレンジと青の派手なア